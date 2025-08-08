Липецкая делегация участвовала во Всероссийском форуме фонда «Защитники Отечества»

Делегация Липецкой области приняла участие во II Всероссийском цифровом форуме фонда «Защитники Отечества». Он прошёл в рамках форума «Цифровая эволюция» в федеральном технопарке профессионального образования «Профессионалитет» в Калуге. Организаторами встречи выступили Минцифры РФ и фонд «Защитники Отечества».

Участники форума обсудили цифровую трансформацию комплексного сопровождения ветеранов СВО и членов их семей, а также рассмотрели опыт внедрения Государственной информационной системы (ГИС) «Защитник Отечества» на примере Липецкой области: к системе уже подключены 100% подопечных регионального филиала. Система позволяет в электронном виде формировать планы сопровождения, мониторить их исполнение и собирать обратную связь.

«Все сотрудники филиала успешно прошли обучение на специальной платформе, имеют необходимые навыки и компетенции для работы в ГИС, которые помогают им в ежедневной работе. Готовы поделиться с коллегами из других регионов положительным опытом Липецкой области», – отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Липецкой области Андрей Поляков.

В этом году к системе планируют подключить все филиалы фонда страны. «ГИС поможет вести клиентский путь героев и их близких, которые обращаются в фонд, видеть статистику, эффективно распределять нагрузку сотрудников. Главная цель – оптимизировать рабочие процессы и дать возможность социальным координаторам больше времени уделять поддержке героев СВО и членов их семей» – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.