Липецкая делегация участвовала во Всероссийском педагогическом съезде

Всероссийский педагогический съезд представителей сферы образования прошёл при участии делегации Липецкой области. В составе были министр образования региона Дмитрий Демихов и учителя. Съезд проводился в Национальном центре «Россия» в Москве и собрал более 1300 участников.

В числе участников съезда федерального уровня — заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители администрации Президента России, Совета Федерации, ГосДумы, Рособрнадзора, Росмолодёжи и другие.

Обсуждалась стратегия развития образования до 2036 года Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в августе на педсоветах к дискуссии подключится вся страна, итоги подведут на Форуме классных руководителей. Работа над документом продолжится в течение этого года. После утверждения стратегии указом Президента приступят к формированию плана ее реализации.

Участники и гости мероприятия также посетили выставку достижений образования и экспозицию «Путешествие по России». «Для нас крайне важно быть в федеральной образовательной повестке. Участие в таком масштабном съезде — это возможность перенять опыт, заявить о наших достижениях и, что главное, внести свой вклад в формирование стратегии развития образования на долгие годы вперёд», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.