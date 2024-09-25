Имя выдающегося музыкального педагога Василия Лутова присвоено Липецкой детской школе искусств. Решение об этом приняли парламентарии Липецкого областного Совета депутатов на очередной 43-й сессии, которая прошла сегодня, 25 сентября.

Василий Лутов — уроженец села Строжевое, сейчас это территория Усманского района. Участник Курской битвы, ветеран Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта, окончил Воронежское музыкальное училище по классу тромбона, затем ГИТИС по специальности «История и теория театра». Василий Михайлович — основатель и первый директор Липецкого музыкального училища, ныне — областного колледжа искусств имени К. Игумнова. Им Лутов руководил 36 лет. Десятилетиями готовил кадры для школ искусств, Дворцов культуры, театров и др. При его содействии в Липецке открылась филармония. В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Василия Лутова.

«Липецкая область по праву может гордиться своими земляками, внёсшими значительный вклад в развитие культуры и искусства родного региона. Имя одного из них — Василия Лутова — будет носить наша школа искусств. Надеюсь, что история жизни этого выдающегося человека станет примером для подражания и мотивирует ребят к творческому развитию. Они будут стремиться достичь таких же высот в педагогике и музыке, как и их великий предшественник», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.