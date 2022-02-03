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Липецкая драма посвятит спектакль Льву Толстому

6 часов назад
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Новый спектакль готовит Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого. Как сообщает региональное управление культуры и туризма, проект будет нестандартным и интересным. Постановка называется «Русский роман», она посвящена великому писателю, чьё имя носит театр.

Это будет новый взгляд на Льва Толстого, основанный на воспоминаниях современников и дневниках его жены Софьи Андреевны, попытка разобраться, как связаны судьбы литературных персонажей с собственной судьбой автора. Работу над спектаклем в качестве режиссёра-постановщика ведёт Александр Баргман – российский актёр, режиссёр, лауреат Государственной премии РФ. Он уже приехал в Липецк из Санкт- Петербурга и приступил к репетициям.

«Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра своё лицо, свой репертуар. Театральное искусство – это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», – считает глава региона Игорь Артамонов.

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