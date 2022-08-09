Представители новой особой экономической зоны «Пермь» посетили Липецкую область. Основным пунктом визита стала ОЭЗ «Липецк». Промышленная площадка была выбрана не случайно. В августе 2022 года она отмечает свое 16-летие, за годы существования демонстрируя лидерские позиции как в строительстве инфраструктуры, так и в реализации инвестиционных проектов.

Коллегам из Перми продемонстрировали Грязинский участок ОЭЗ «Липецк», где разместились 46 резидентов (ещё 13 – на Елецком участке). Площадка на сегодняшний день на 80% занята как действующими предприятиями, так и строящимися. Создано порядка 4500 рабочих мест (на Елецком участке – 659).

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Разумеется, своим опытом мы готовы делиться с коллегами из регионов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Представители пермской делегации отметили, что наибольшее впечатление произвела инфраструктура липецкой экономзоны. Также гостям продемонстрировали современный Центр управления сетями, познакомили с историей создания ОЭЗ «Липецк», а также представили основные аспекты деятельности особой экономической зоны.

«Особая экономическая зона «Липецк» – это несомненный локомотив среди ОЭЗ России. Объём проделанной работы за шестнадцать лет колоссальный. В первую очередь нас интересовали вопросы создания инфраструктуры, её эксплуатации, нюансы, связанные с предоставлением услуг резидентам. Для нас встреча была полезна, и я надеюсь, что мы сможем полноценно использовать опыт ОЭЗ «Липецк», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Пермь» Илья Шулькин.