Приема заявок на участие в турнире «Что? Где? Когда?» на кубок Централизованной библиотечной системы Липецка стартовал в регионе. Серия игр будет посвящена сразу двум событиям – 30-летию Конституции РФ и 70-летию образования Липецкой области. Ознакомиться с Положением можно здесь.

К участию приглашаются команды численностью не более шести человек от 16 до 35 лет, представляющие учреждения и организации всех форм собственности. Состязания пройдут в два этапа. Первый (ноябрь-декабрь) – отборочные игры на базе учреждений и организаций. Второй – финальная игра турнира. Она пройдет 12 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени С. Есенина.

«В Липецкой области музеи, библиотеки, театры, дома культуры становятся современными культурными пространствами благодаря переоснащению материально-технической базы, ремонту и, несомненно, внедрению современных методов работы, самоотдаче сотрудников, которые искренне стараются вдохнуть жизнь в свои учреждения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Во время игры командам знатоков предстоит отыграть три тура по восемь вопросов. На обсуждение каждого будет дана одна минута. Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами. Входящие в них знатоки получат призы. К участию в турнире допускаются команды, подавшие заявку в установленной форме (скачать здесь) до 6 декабря по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов 15/3, МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка (тел. 35-35-60) по электронной почте: bbb3004@yandex.ru или на бумажных носителях.