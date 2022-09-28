Открытие 65-го юбилейного концертного сезона Липецкой государственной филармонии состоится 1 октября в ОЦКНТ, сообщает региональное управление культуры. В большом концерте будут участвовать новый симфонический оркестр, созданный в этом году, Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, Липецкий государственный духовой оркестр, ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», камерный ансамбль L’s-trio, Унион-Бэнд, Липецкое трио баянистов и Дуэт аккордеонистов. Изюминкой концерта станут совместные выступления коллективов и солистов.

«Музыка, как и в целом искусство, творчество, культура, объединяет людей для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять бедам и тяготам жизни», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В концерте примет участие победительница X Всероссийского конкурса им. Н. Обуховой этого года Софья Цыганкова и бывшие артисты филармонии, теперь выступающие в ансамбле имени А.В. Александрова — Александр и Елена Крузе. Также на сцене выступит народный артист России Валерий Радченко, Михаил Вербицкий, Игорь Пронин, Артем Тарасов, Софья Овчинникова и другие талантливые исполнители.

Первое отделение концерта будет академическим, в нем прозвучат инструментальные и вокальные произведения русских и зарубежных композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Беллини, Чайковского, Бородина, Делиба, Биксио, Дворжака. Второе отделение наполнят лёгкостью и романтикой джазовые композиции, романсы, дуэты из оперетты и мюзиклов, песни из кинофильмов.