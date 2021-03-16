Липецкая государственная филармония представила зрителям мюзикл по сказам Павла Бажов «Сокровища волшебного колодца». Постановка прошла на сцене областного центра культуры, народного творчества и кино в формате онлайн-трансляции. В прямом эфире мюзикл посмотрели не только липчане, но жители российских городов и ближнего зарубежья.

Мюзикл поставлен по мотивам сказа Павла Бажова «Синюшкин колодец» режиссером Петром Куликовым. Он переносит зрителей в уральскую деревеньку, где в жизни простых работящих людей происходят настоящие чудеса. В постановке оживают яркие персонажи сказок – Синюшка, Леший, Кикимора. Идея мюзикла принадлежит композитору Светлане Нестеровой. Её музыка звучит со сцены в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов под управлением Алексея Моргунова. Все роли сыграли артисты филармонии, а хореографические номера исполнили танцоры народного ансамбля эстрадного танца «Ритм».

«Культурная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. Подобные проекты ещё больше усиливают интерес к искусству», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.