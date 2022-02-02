Сенсационная новость из Италии: вчера команду серии «А» пополнила наша землячка!

Как сообщает Чемпионат48, выступающая на позиции защитника 23-летняя Алина Мягкова завершила обучение в Сиракузском университете в США и подписала контракт с итальянской «Вероной». Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22, а играть за итальянский клуб Алина будет под номером 21.

На клубном уровне Мягкова защищала цвета московского «Локомотива» (сезоны-2018/19, 2020/21), кроме того выступала в американской студенческой лиге NCAA за команды университета Центрального Мичигана (2019 г.) и Сиракуз (2020-21 гг.).

В составе «Локомотива» становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка и Суперкубка страны, выступала за национальную сборную (12 матчей, 1 гол).

Сама Алина так прокомментировала свой переход: «Классно, что так получилось! В декабре я закончила университет и планировала продолжить профессиональную карьеру либо в Америке, либо в Европе. Остаться в США по различным причинам не получилось, зато подвернулся вариант с Италией — моей кандидатурой заинтересовались тренер и директор клуба. Здорово, что удастся попробовать свои силы в серии «А», это будет отличный опыт. Надеюсь принести пользу команде, помочь ей поправить турнирное положение».

На данный момент «Верона» занимает в серии «А» последнее, 12-е место, набрав в 13 турах 1 очко с разницей мячей 5-42. В декабре команду возглавила 34-летняя Вероника Брутти, сменившая на посту главного тренера Маттео Пакеру.

Под руководством Брутти «Верона» в январе провела два матча, в которых уступила «Милану» — 0:6 и «Сассуоло» — 0:4. В ближайшее воскресенье, 6 февраля, новая команда Алины Мягковой примет на своём поле лидера чемпионата «Ювентус», который выиграл 12 матчей из 13. Надеемся, что липчанка дебютирует за «Верону» уже в этом поединке.