«Липецкая газета» получила две престижные награды на всероссийском форуме СМИ в Москве. Она стала победителем конкурсов «Лучший газетный дизайн» и «Золотой лотос», направленный на поддержку русского языка и литературы, а также на сохранение национальных и духовных традиций России. Награды главному редактору «Липецкой газеты» Михаилу Абрамову вручила генеральный директор медиагруппы «Журналист» Любовь Петрова.

Отличились и измалковские журналисты. Газета «Сельский восход» стала лауреатом конкурса «Хрустальная матрёшка», посвященного пропаганде семейных ценностей, традиций семейного чтения и развитию интереса к чтению у детей и подростков.

«Липецкие журналисты в очередной раз доказали, что в нашем регионе СМИ работают на высоком уровне. Жители Липецкой области получают доступ к информационной повестке, в которой прекрасно все – слог, техническое исполнение, а также смыслы, в которых отражены национальные цели и традиции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Церемония награждения прошла на Всероссийском деловом форуме СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях», организатором которого выступила медиагруппа «Журналист» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Форум стал крупной дискуссионной площадкой для представителей медиаотрасли. В деловой программе мероприятия обсуждались ключевые темы, волнующие сегодня журналистское сообщество: глобальные тренды медиарынка, доверие аудитории как стратегический ресурс, экономика современных медиа и трансформация работы журналиста в новой реальности.