Областное издание «Липецкая газета» стала победителем конкурса Союза журналистов России «10 лучших газет России», причем сразу в нескольких номинациях: «Дизайн», «Контент», «Проекты и акции», «Веб-сайт издания». Несмотря на то, что конкурс проводится с 2014 года, редакция «Липецкой газеты» впервые подала заявку на участие в нем.

«Готовились к конкурсу несколько лет: улучшали газету, участвовали в мастер-классах и приглашали федеральных экспертов для обучения корреспондентов, — рассказала главный редактор «Липецкой газеты» Галина Чернышова. На суд жюри были представлены номера как газеты формата А2, так и еженедельной «толстушки».

В этом году в конкурсе приняли участие 110 редакций. Награждение лучших изданий состоится в новом формате и пройдет в Липецкой области 11 августа. Победители получают право разместить почетный знак конкурса в логотипе на первой полосе и на веб-сайте издания. «Липецкая газета» также является российским лидером среди региональных СМИ по итогам подписной кампании на первое полугодие 2021 года.

«Компетентность и грамотность, ответственность и стремление объективно отражать события, принципиальность и уважение к огромной читательской аудитории – эти качества имеют определяющее значение в журналистской работе, являются важнейшим фактором формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства региона. «Липецкая газета» всегда чутко улавливает пульс времени, дух созидания и позитивных перемен. Уверен, что журналисты издания и впредь не останутся в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель – развитие региона и рост благосостояния его жителей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.