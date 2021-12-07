Липецкая гимназия заняла первое место в номинации «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного и среднего общего образования» Всероссийского конкурса по инновационным практикам. Оператором конкурса является ФГБНУ “Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования”. Он проходил с 25 августа по 5 декабря 2021 года по заказу Министерства просвещения РФ. Конкурс ориентирован на развитие инновационной деятельности образовательных организаций по формированию воспитывающей культурной среды и проводится с целью выявления инновационных практик, показавших эффективность в процессе апробации в образовательных организациях.

Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В этом году на конкурс поступило более 550 работ из 78 регионов России. Дошкольные и общеобразовательные организации соревновались в четырех номинациях: «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне дошкольного образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне начального общего образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды на уровне основного и среднего общего образования»; «Лучшая модель воспитывающей культурной среды в общеобразовательной организации».