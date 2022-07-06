Команда педагогов гимназии №12 города Липецка «Гармония» поборется за звание абсолютного победителя VI Всероссийского конкурса «Успешная школа» и гранты на развитие в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Конкурс проводится «Учительской газетой» и благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Основная цель конкурса – найти, выявить и поощрить конкурентоспособные, востребованные учебные заведения. Такие школы способны генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, видеть перспективы развития.

Липецкая гимназия успешно прошла заочный этап и вошла в 16 лучших школьных команд России. Педагоги выполнили «Домашнее задание», описав методику организации образовательного процесса. В финале командам предстоит публично презентовать и защищать свои успешные модели, проектировать вместе с коллегами из других школ еще нереализованные идеи, а также участвовать в форсайт-сессии, чтобы всем вместе проектировать модель успешной школы будущего.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Финал конкурса пройдет в Москве и будет транслироваться на сайтах «Учительской газеты» и партнеров. Об этом сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.