Липецкая Госавтоинспекция проверила школьные маршруты и автобусы

Дорожные полицейские в Липецкой области перед началом нового учебного года и в первые учебные дни особое внимание уделили обследованию состояния автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, а также техническому состоянию школьных автобусов и состоянию маршрутов, по которым перевозят детей. В работе использовались специальные технические средства измерения, поступившие в Госавтоинспекцию в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Почти месяц с 15 августа по 10 сентября сотрудники ГИБДД ежедневно проводили проверку пешеходных переходов у школ и состояния улично-дорожной сети вблизи них. В результате приведено в соответствие более 160 пешеходных переходов, установлены дорожные знаки «Дети», которые продублированы на проезжей части дорожной разметкой и надписью «Дети».

Перевозку школьников на территории области осуществляют 284 школьных автобуса. Восемь из них не были допущены к эксплуатации. Допуск этого вида транспорта к участию в дорожном движении Госавтоинспекция области взяла под особый контроль. При обследовании школьных маршрутов сотрудники ГИБДД проверяли остановки и площадки, где осуществляется посадка и высадка детей, на соответствие их требованиям безопасности. Вся информация о выявленных нарушениях направлена в суды или органы прокуратуры, владельцам автомобильных дорог и транспортных средств вынесены представления и объявлены предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения административных правонарушений, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает глава региона.