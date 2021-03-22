В этом году на территории Липецкой области водителями, имеющими стаж управления транспортными средствами до двух лет, то есть начинающими автомобилистами было совершено 11 ДТП, в которых один человек погиб и 11 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В целях снижения аварийности по вине данной категории автомобилистов, а также для контроля за качеством подготовки специализированными учебными учреждениями кандидатов в водители в период с 16 по 18 марта Госавтоинспекцией на территории Липецкой области проводилось профилактическое мероприятие «Молодой водитель». Значительное внимание в эти дни было уделено контролю за тем, как специализированные учебные организации обучают будущих водителей навыкам управления транспортными средствами с использованием учебных автомобилей.

В ходе мероприятия было проверено 119 начинающих водителей, из которых 108 привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения ПДД. Наиболее часто данной категорией водителей совершались нарушения, ответственность за которые предусмотрена: ч.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с технической неисправностью, при которой его эксплуатация запрещена), ст.12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, непристёгнутым ремнём безопасности), ст.12.18 КоАП РФ (не предоставление преимущества пешеходу) и ч.ч.1-2 ст.12.37 КоАП РФ (управление транспортным, средством без полиса ОСАГО или в период, не предусмотренный действием полиса ОСАГО).

Помимо этого, было проверено 77 специальных учебных автомобилей, в результате 13 инструкторов, обучающих курсантов навыкам вождения, были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению, а также за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, в марте на базе областной Госатоинспекции ее руководители провели рабочее совещание с представителями образовательных организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в водители, по результатам которого приняты решения, направленные на повышение качества их обучения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.