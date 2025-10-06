Липецкая государственная филармония признана одной из лучших в России

Липецкая государственная филармония «Унион» стала лауреатом премии Минкультуры РФ, одержав победу в номинации «Лучшая региональная концертная организация». Награду представителям филармонии вручили в Бетховенском зале Большого театра России на торжественной церемонии под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В минкультуры Липецкой области отметили, что победа стала результатом активной работы команды «Униона» по привлечению молодёжи на проводимые филармонией мероприятия. Жюри оценивало два ключевых показателя: сколько мероприятий было доступно по «Пушкинской карте» в 2024 году и сколько билетов по ней купили. Так, одним из самых посещаемых стал проект «Русское слово в музыке», который проводился при поддержке гранта Минкультуры РФ. В его рамках были проведены около 100 концертов-спектаклей, которые посетили более 15 тысяч зрителей.

«Особенно ценно, что победа одержана нашей филармонией во многом благодаря успешной работе с молодёжью. Такие проекты, как «Русское слово в музыке», показывают, что классическое и современное искусство могут быть востребованы у школьников и студентов. Эта награда, безусловно, признание заслуг «Униона», но и сигнал о динамичном развитии всей культурной жизни нашего региона. Мы видим, как растет качество и разнообразие событий, как наши учреждения культуры становятся центрами притяжения, и «Унион» задает здесь высочайшую планку», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.