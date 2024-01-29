Липецкая область продолжает активное участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В минувшие выходные в Доме Российской кухни состоялся гастрономический фестиваль «Пир пирогов». Активное участие в нём приняла крупнейшая хлебопекарная компания Липецкой области АО «Лимак». Она презентовала пироги с клубникой, черной смородиной, грушей, яблоком и клюквой, вишней, курицей и грибами, телятиной и черносливом, а также пирожки с фруктовой начинкой. Гости выставки по достоинству оценили вкус.

«Липецкая область славится качественными продуктами и вкусной продукцией, выращиваемой на наших полях, в садах и теплицах. Ассортимент пищевой продукции увеличивается каждый год. Растет и валовое производство. В сфере пищевой промышленности у липчан много интересных инвестиционных проектов. Словом, мы с оптимизмом смотрим в будущее и строим смелые амбициозные планы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.