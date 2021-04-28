Новое оборудование Липецкой областной клинической инфекционной больнице передал благотворительный фонд НЛМК «Милосердие». Медучреждение получило ингалятор «Ингалит» для дыхания подогретой кислородногелиевой газовой смесью, передвижные кушетки для транспортировки больных и бескаркасные носилки. Общая стоимость медтехники, подаренной больнице, составила 1,3 млн рублей.

«НЛМК активно помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Мы благодарны за помощь. Врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов

По словам главного врача областной инфекционной больницы Андрея Филатова, аппарат «Ингалит» хорошо помогает при лечении гипоксии, вызванной коронавирусной инфекцией, острыми отравлениями и при хронических заболеваниях лёгких. Такой ингалятор есть в 73 российских больницах. В Липецкой области такой аппарат пока первый и единственный.

«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. Медикам переданы дорогостоящие медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы продолжим помогать оснащению больниц и медицинских центров региона», – прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.