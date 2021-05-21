Делегация Липецкой области представит наш регион на XX Дельфийских играх России – ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодежи, который стартовал сегодня в Перми. Юные таланты примут участие в 10 номинациях конкурса, который продлится до 26 мая. Среди них – художественное чтение, изобразительное искусство, фотография, сольное народное пение, художественные ремесла, флейта, саксофон, скрипка, цирковое искусство, визуализация и презентация научного исследования.Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, 18 человек из Липецкой области – это студенты, концертмейстеры и преподаватели областных образовательных учреждений, среди которых ЛГПУ, Липецкий колледж искусств имени К.Н. Игумнова, Елецкий колледж искусств имени Т.Н. Хренникова, ДШИ и центры развития творчества. «Выявление и поддержка одаренной молодежи – одно из приоритетных направлений в работе всех уровней власти Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Дельфийские игры – соревнования деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другие). Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н.э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века, рассказали в управлении культуры и туризма.

XIX Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения. Организацию и проведение игр осуществляют Национальный Дельфийский совет России.