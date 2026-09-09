Липецкая команда стала бронзовым призером третьего сезона игры «Зарница 2.0»

Отряд «Патриот АФ» из Измалковского округа представил Липецкую область в третьем сезоне Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финал состоялся в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском. Этап представлял собой сражение армий, в каждой из которой участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории. Липчане выступали за армию «Обь», которая заняла третье место. Первое место завоевала армия «Амур», второе – армия «Кама». Им вручили дипломы, медали, кубки и другие памятные призы.

На протяжении всего финального этапа игры ребят сопровождали участники президентской программы «Время героев» и ветераны боевых действий. Командующим игрой стал кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский. Командующими армиями выступили: кавалер двух орденов Мужества Алексей Жбанов, Герой России, кавалер ордена Мужества Егор Захаров, кавалер ордена Мужества Владислав Фролов, кавалер двух орденов Мужества Вадим Быков.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» с момента запуска объединила миллионы школьников и студентов со всей России. На протяжении всей игры участники получают полезные навыки для жизни и осваивают современные технологии. Девиз военно-патриотической игры: «Здесь рождается характер».

«Липчане не первый раз входят в тройку призеров федерального этапа «Зарницы». Это говорит о том, что в нашем регионе идет качественная подготовка школьников по военно-тактическим дисциплинам. К тому же у ребят есть настрой на победу и командный дух», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.