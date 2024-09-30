Сборная команда Липецкой области стала второй в общекомандном зачете Первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия. Первенство страны и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 21 года проходили с 20 по 28 сентября в Республике Татарстан. Всего в копилке наших стрелков 13 медалей первенства, а также три медали всероссийских соревнований.

«Хороший результат наших спортсменов. Это также победа их тренеров и всей области, где большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры и создают условий для занятий физкультурой», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.