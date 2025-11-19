Липецкая компания договорилась об экспорте продукции на Международной выставке парфюмерии и косметики

Липецкая полиграфическая компания «Оптифлекс» достигла предварительных экспортных соглашений с партнерами из Казахстана и Беларуси по итогам участия в Международной выставке парфюмерии и косметики InterCHARM – 2025, которая проходила в подмосковном Красногорске с 15 по 18 октября. Участниками InterCHARM в этом году стали 1452 компании из более чем 30 стран.

На своем стенде «Оптифлекс» презентовала производство самоклеящейся этикетки для любых видов продукции, термочеков и термоэтикетки. Индивидуальный демонстрационный стенд для участия липчан в экспозиции организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). За четыре дня работы выставки липецкий стенд посетили больше 500 представителей российских и зарубежных компаний. Особое внимание уделялось решениям для маркировки «Честный знак». В результате липчане получили 76 прямых контактов с поставщиками и производителями.

«Оптифлекс» является постоянным участником мероприятий центра «Мой бизнес» Липецкой области. Ранее при поддержке центра для компании был разработан сайт на английском и казахском языках, что также способствовало успешному представлению продукции международной аудитории. «Участие в выставках позволяет липецким предприятиям не только расширять экспортные возможности, но и повышать качество своей продукции, совершенствовать потребительские качества, ориентируясь на запросы покупателя», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.