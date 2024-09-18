Компания «Куриное царство» вступила в национальный проект «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание, собрана рабочая группа из 11 человек. Они в течение нескольких дней учились понимать основы бережливого производства. Тренеры Центра компетенции давали слушателям практические советы по системе 5С и картирования. Участники рабочей группы на практике учились ставить цели и разрабатывать методы оптимизации потока, определять проблемы и познакомились с принципами в области управления изменениями. Эти инструменты способны привести производство к сокращению потерь.

«Помощь экспертов в рамках нацпроекта заключается в консультировании по устранению малоэффективных производственных процессов и обучении персонала способам повышения производительности труда. Эксперты обучают группу сотрудников на предприятии – а те, в свою очередь, становятся наставниками в вопросах производительности внутри коллектива», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

АО «Куриное царство» — российское предприятие, которое занимается изготовлением мяса цыплят-бройлеров. На данный момент это одна из основных российских торговых марок замороженного и охлажденного куриного мяса. В результате участия в нацпроекте предприятие планирует увеличение выработки на одного сотрудника на 25%, увеличение общей мощности производства, а также снижение себестоимости продукции в среднем на 7%.