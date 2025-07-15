Липецкая компания «Металл-Гарант» демонстрирует рост производительности благодаря участию в нацпроекте

Липецкая компания «Металл-Гарант» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», который стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», инициированного Президентом России. В рамках проекта рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций провела ряд мероприятий, направленных на оптимизацию производственных процессов.

Ключевыми направлениями работы стали систематизация хранения рулонов металла для ускорения поиска и исключения ошибок, оптимизация процесса передачи смены для обеспечения непрерывности производства, организация рабочих мест по системе 5С, разработка и внедрение стандартов операционных процедур, а также на предприятии внедряются новые стандарты переналадки линии для сокращения времени переходов.

«Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» создаёт условия для устойчивого экономического роста региона и повышения производительности предприятий. Липецкие компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания планирует достичь снижения времени протекания процесса на 28,6% и увеличить выработку на 29,4% (с 4,04 до 5,23 погонных метра на человека в смену). Участие в федеральном проекте «Производительность труда» позволяет компаниям Липецкой области повышать свою конкурентоспособность и вносить вклад в развитие экономики.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» позволяет компаниям Липецкой области повышать свою конкурентоспособность и вносить вклад в развитие экономики. Присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», действующему до 2030 года, предприятия могут через платформу Производительность.рф