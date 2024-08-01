Компанию ООО «Готэк-Лебедянь» ожидает первый этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Не так давно здесь состоялось стартовое совещание, где руководство и рабочая группа предприятия с методологической поддержкой РЦК наметили задачи для реализации проекта. В первые три месяца на предприятии будет происходить диагностика пилотного потока, построение карты текущего и целевого состояния, что позволит более детально рассмотреть процессы и разработать предложения по их улучшению. Еще три месяца потребуется на внедрение улучшений.

ООО «Готэк-Лебедянь» — многопрофильная компания, производящая упаковку и упаковочные материалы для различных отраслей промышленности. В прошлом году в группу «Готэк» вошли три новых предприятия, два из которых специализируются на производстве гибкой упаковки. Общая доля на рынке РФ в гибкой упаковке составляет около 10%.

Как сообщили в АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда», в Липецкой области инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» внедряют 96 предприятий. В результате незавершенное производство сократилось в среднем на 37%, время протекания процесса – на 40%, выработка продукции увеличилась на 50%.

«Преимущества бережливых технологий неоспоримы. Для их внедрения, конечно же, требуется время и внесение изменений в привычный процесс производства, но эта перестройка в итоге дает большую выгоду. Радует, что все больше предприятий Липецкой области это понимают и присоединяются к нацпроекту», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.