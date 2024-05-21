Победителем завершающего этапа Стартап-тура «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) в Липецке стала липецкая компания «Синус», которая получила 300 тысяч рублей на развитие проекта. Она предложила технологию Venn Control. Это комплексная система управления в электродуговых печах и установках индукционного нагрева, которая позволит снизить энергозатраты, повысить производительность оборудования и улучшить качество выпускаемой продукции.

Второе место гранд-финала тоже у липчан. Андрей Померанцев разработал комплекс Friend’s Hand для развития и восстановления мелкой моторики с использованием нейронной сети и кибернетической руки. Решение предназначено для реабилитации пациентов, а также для диагностики и профилактики неврологических заболеваний. Инновация оказалась лучшей в направлении «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». Третью награду присудили московской компании за сервис Find the Job, который помогает соискателям откликаться на вакансии работодателей.

Свои инновационные разработки участники представили на площадке «Технопарк-Липецк». Липецк принял шестой завершающий этап Стартап-тура. В 2024 году такие же мероприятия прошли в Ханты-Мансийске, Омске, Тольятти, Ростове-на-Дону и Ижевске. «Подобные конкурсы дают возможность разработчикам презентовать свои идеи, а также получить поддержку для их воплощения. Это вносит вклад в укрепление производственного суверенитета страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.