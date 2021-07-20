В рамках международной промышленной выставки «Иннопром – 2021» ведущий эксперт в энергосберегающих решениях для промышленных предприятий из Липецкой области компания «Энерком» подписала соглашение о сотрудничестве с японской корпорацией Omron Electronics LLC. Она является мировым лидером в разработке и производстве средств промышленной автоматизации, электронных компонентов и медицинской техники.

В рамках заключенного соглашения запланировано сотрудничество в сфере робототехники и обмен научными разработками. Для Энерком совместная работа с Omron Electronics LLC даст возможность увеличить рынок сбыта и расширит потенциал в сфере реализации проектов в области промышленной автоматизации.

Еще два крупных контракта на комплексную модернизацию систем освещения подписаны с российскими компаниями из Свердловской области. АО «Северский трубный завод» из города Полевской подписал с «Энерком» договор на сумму 85 млн рублей, АО «Синарский трубный завод» из города Каменск-Уральский – на 440 млн рублей. С Синарским заводом дополнительно подписано соглашение на разработку уникальной системы автоматизации управления светом. Внедрение инновационной интеллектуальной системы управления светом позволит заводу дополнительно экономить до 50% электроэнергии.

Такая система освещения от «Энерком» не имеет аналогов в мире и на российском рынке является востребованной и высокоперспективной технологией. Для комплексной разработки этого проекта компания планирует участвовать в конкурсах на получение государственных грантов, сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.

Работа на форуме «Иннопром – 2021» показала высокий интерес российских и зарубежных компаний к решениям и продуктам «Энерком». В ходе выставки были проведены десятки переговоров с потенциальными заказчиками на разработку и внедрение интеллектуальных систем освещения и робототехнику.

«Липецкая область стремится к увеличению количества конкурентоспособных предприятий. В регионе есть все возможности развиваться в этом направлении», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.