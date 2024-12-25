Компания «Куриное царство» внедрила в работу бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Благодаря пересмотру логистических цепочек, почти на 9 часов сократилось время на подготовку птичников. Это ускорило цикл производства и улучшило условия труда сотрудников, отметили в компании. На 10% были снижены запасы в полуфабрикатов потоке. На 14,7% увеличилась выработка.

«Куриное царство» специализируется на производстве и переработке куриного мяса, выращивании кур для получения яиц. У компании — полный производственный цикл: от разведения птицы до реализации готовой продукции. «С 2019 года почти 100 предприятий региона увеличили производительность благодаря нацпроекту. Этого удалось добиться за счёт пересмотра стандартов и совершенствования процессов – от перехода на электронный документооборот до улучшения логистики в цехах. Больше четырёх тысяч человек прошли переквалификацию и получили возможность продвигаться по карьерной лестнице», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.