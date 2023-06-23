Торжественная церемония награждения победителей юбилейного конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» за 2022 год, в том числе из Липецкой области, состоялась в Центре международной торговли в Москве. Конкурс среди российских малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации и отмечает в этом году 20-летие.

Компания ООО «ПРЕСТОРУСЬ» – производитель геосинтетических материалов, резидент ОЭЗ «Липецк», член Липецкой ТПП, получатель услуг Центра поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес») стала лауреатом премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». «Поздравляем коллег с заслуженной высокой наградой и гордимся их достижениями. Эта победа является показателем высокого качества продукции предприятия, а также результатом совместной работы компании с центром «Мой бизнес» и Липецкой торгово-промышленной палатой», – сказал президент Липецкой ТПП, директор центра «Мой бизнес» Анатолий Гольцов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

В этом году на конкурс поступило 412 заявок от 90 торгово-промышленных палат и ассоциации «Народные художественные промыслы». Из них 277 заявок – на общие номинации («Лучшее малое предприятие», «Лучшее предприятие-экспортер», «Лучшее семейное предприятие России») и 135 заявок – на пять специальных номинаций. По словам экспертов, продолжается наметившаяся в последние годы тенденция роста участвующих в конкурсе палат и предприятий.