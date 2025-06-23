Липецкая компания «Шаг» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда»

ООО «Шаг» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», который стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», инициированного Президентом России. Компания «Шаг» — это быстроразвивающееся предприятие, которое зарекомендовало себя в сфере производства профилей методом холодной штамповки и гибки, а также обработке металлов и нанесении покрытий. Важной задачей для «Шаг» стало стремление оптимизировать свои производственные процессы, в чем помогут специалисты Регионального центра компетенций.

В рамках федпроекта сотрудники предприятия поработают над отладкой существующих технических процессов и обучатся современным методам бережливого производства. В ходе реализации проекта будет выбран пилотный поток, который станет образцом для оптимизации производительности.

Внедрение подобных методов может привести к увеличению производительности труда более чем на 5% в год. А участие в федеральном проекте предоставит компании доступ к льготам и займам как на федеральном, так и на региональном уровнях. Присоединиться к федеральному проекту и повысить свою эффективность можно бесплатно, подав заявку на сайте Производительность.РФ.

«Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» создаёт условия для устойчивого экономического роста региона и повышения производительности предприятий. Липецкие компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.