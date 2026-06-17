Липецкая компания стала лауреатом Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

В Центре международной торговли Москвы состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2025 года. В числе лауреатов престижной награды – член Липецкой ТПП, предприятие ООО «Петэксперт», производитель кормов для домашних животных.

Национальная премия, учрежденная в 2002 году, за годы существования стала одной из наиболее авторитетных деловых наград страны. Её лауреатами и победителями стали более 750 российских предприятий и предпринимателей. В 2026 году премию вручили в одиннадцати номинациях, в том числе определили лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства, строительства, потребительской продукции, услуг, агропромышленном комплексе, инновационной деятельности, а также лучших экспортеров и лучшее семейное предприятие России. Компания «Петэксперт» была признана лауреатом в номинации «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса в сфере производства потребительской продукции».

Награждение «Петэксперт» стало признанием заслуг предприятия, которое за короткий срок превратилось в одного из ключевых игроков на рынке кормов для домашних животных. Компания была создана при поддержке Липецкой ТПП, а старт проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, где губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Петэксперт» Дмитрий Цыпин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта.

В декабре 2023 года на участке 10 гектаров, расположенном на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк», состоялся технический запуск первой очереди производственного комплекса мощностью 10 тысяч тонн сухих кормов. Совокупный объём инвестиций в строительство предприятия составил 3,1 миллиарда рублей. На нём создано 150 рабочих мест.

В июне 2026 года в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума было подписано новое соглашение о строительстве в регионе современного предприятия по производству влажных кормов для домашних животных. Общий объём инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Новый производственный комплекс будет выпускать до 100 млн единиц продукции в год, включая около 50 млн паучей и 50 млн единиц консервированных кормов. Запуск предприятия позволит создать 80 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Предприятие отличается высокой социальной активностью. Компания также сотрудничает с Елецким государственным университетом, помогая в модернизации лабораторий. Студенты проходят на предприятии практику, где опытные технологи делятся знаниями с молодыми специалистами.

«Для нас успех „Петэксперта“ заключается не только в производственных мощностях и миллиардных инвестициях. Ценно то, что компания растет вместе с регионом: создает почти 150 высококвалифицированных рабочих мест, помогает модернизировать лаборатории Елецкого университета и растит молодые кадры. Получение Национальной премии „Золотой Меркурий“ — заслуженная оценка этого комплексного подхода», — комментирует Игорь Артамонов.