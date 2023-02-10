Национальная ассоциация производителей индейки и консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» составили по итогам 2022 года рейтинг крупных российских предприятий, в том числе из Липецкой области. Компания «Кривец-Птица», расположенная в Добровском районе, вошла в топ-5.

Это предприятие в 2022 году произвело 4,8 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе. Всего в сельхозпредприятиях Липецкой области в прошлом году было получено 6,3 тыс. тонн. «Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. В этом заслуга и тружеников области».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, общее производство индейки за 2022 год в России, по предварительным данным, составило 414,6 тыс. тонн. Доля первой пятерки превышает 80%.