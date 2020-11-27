Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” не добилась своего в арбитражном суде. Придется заплатить много миллионов

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 35,5 млн. рублей АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», а также об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2013г. в размере 25,9 млн. руб.

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» пыталась оспорить решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 02.10.2014г.: решение №410 о привлечении АО ЛКФ «Рошен» к ответственности за совершение налогового правонарушения и начислении штрафа в сумме 4,5 млн. руб., пени в размере 1,8 млн. руб., недоимки НДС в сумме 29,2 млн. руб.; решение №202 об отказе АО ЛКФ «Рошен» в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению за 4 квартал 2013г., в размере 25,9 млн. руб. Арбитражный суд Липецкой области в феврале 2020 года вынес решение отказать Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» в удовлетворение заявленных требований, тем самым подтвердив законность решений ФНС.

В августе 2020 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении кондитерской фабрики «Рошен» без изменения, жалобу без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляции, Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» подала кассационную жалобу. Арбитражный суд Центрального округа оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.