Липецкая «Квадра» направит 46 млн рублей на модернизацию сети ГВС. Поменяют трубы на Депутатской и Киевской улицах

В рамках модернизации трубопроводов в районе улиц Депутатской и Киевской в областном центре Липецкий филиал «Квадры» заменит почти 990 м сетей горячего водоснабжения, сообщили в компании. Стоимость проекта составит 45 млн 950 тыс. рублей.

Новые трубы изготовлены из полиэтилена повышенной термостойкости, и не подвержены коррозии.

Горячую воду от этого участка сети получают 22 многоквартирных дома. Энергетики уверены, что после модернизации качество и надежность подачи услуг возрастет: улучшатся параметры и решится проблема отключений подачи воды, связанных с износом ветхих сетей.

Замена межквартальных сетей по ул. Депутатской будет проходить в 2 этапа и завершится в 2021 году.