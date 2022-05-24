Коллекцию кукол в костюмах Липецкого уезда начала и середины XX века создала народный мастер России Елена Зинина. Девушки высокие – 40 сантиметров, костюмы – по старинным образцам, а платочки и башлык вышиты в технике нашей местности «тамбурный шов». Яркие бусины, ленты и кружево дополняют весь наряд, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Елена со своими работами получила главный приз Всероссийского конкурса-фестиваля «Русская народная игрушка». Он прошёл в столице Татарстана. В экспозиции вместе с куклами посетители выставки увидели и свадебное полотенце с «тюлевой обрядой», вышитое узором, переснятым со старинного образца.

Коллекция называется «Матаня» потому что это слово вобрало в себя целый пласт народной культуры. Когда-то романовские женщины слыли первыми модницами Липецкого уезда, были знатными певуньями и плясуньями. Особенно нравилась им «матаня» – пляска по кругу с исполнением частушек под гармошку или балалайку под особый наигрыш. «Матаней» здесь называли и своего милого или милую, и даже женский костюм.

Сейчас Елена Зинина готовит новую коллекцию для участия во Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох», где есть и «кукольная» номинация. «Липецкая земля богата талантливыми мастерами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно самых высоких оценок и престижных наград», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.