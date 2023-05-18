Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём ежегодном отчёте отметил работу липецких медиков и хорошие темпы модернизации регионального здравоохранения. Благодаря новому оборудованию, которое приобретается для больниц и поликлиник, врачи стали быстрее и точнее выявлять заболевания, а также проводить сложнейшие операции.

Важнейшим медицинским объектом, построенным в прошлом году, губернатор назвал хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера. Он оснащён по последнему слову техники. Онкологи прошли обучение и успешно осваивают новое медицинское оборудование, проводя высокотехнологичные операции, которые раньше липчане могли сделать только в столичных клиниках.

«Ежегодно мы обновляем материальную базу наших медучреждений. 2022 год не стал исключением. Липецкая медицина сегодня более технологичная, клиентоцентричная и надёжная», – сказал губернатор.

Игорь Артамонов отметил, что главную роль в развитии медицины играют врачи, которые совершенствуют своё мастерство и благодаря уникальным операциям сегодня ставят на ноги тяжелобольных пациентов. Работа медиков сегодня была отмечена в ходе проведения отчёта губернатора. За многолетнюю добросовестную работу, значительный вклад, внесённый в развитие здравоохранения области и в связи с проведением уникальной операции по клипированию аневризмы передней мозговой артерии пациенту благодарности губернатора Липецкой области получили хирург Сергей Сундеев и нейрохирург Виталий Сезин. Оба работают в Липецкой областной клинической больнице.