Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, управления Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям, Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, специализированной лаборатории ОБУ «Центр экологических проектов» провела проверку по информации, размещенной в социальной сети, о сбросе АО «Куриное царство» неочищенных сточных вод на земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что АО «Куриное Царство» вследствие ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения ливневых стоков, в результате сброса сточных вод с территорий птицефермы «Бутырки-6» допустило загрязнение прилегающего земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 622,715 кв.м., загрязняющими веществами, что привело к порче земель.

По результатам проверки в отношении руководителя Липецкого филиала АО «Куриное царство» и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

В адрес генерального директора ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» внесено представление.

В Елецкий городской суд направлено исковое заявление о взыскании с АО «Куриное Царство» ущерба в размере 9 млн. 776 тыс. руб., причиненного почве, как объекту охраны окружающей среды.