Занимающаяся выпуском питьевой и минеральной воды компания из Липецкой области выиграла одну из главных наград всероссийского смотра. ЗАО «Завод минеральных вод» получило золото на конкурсе «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России», сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Продукция липецких компаний не раз отмечалась наградами за качество, удовлетворяющее самому взыскательному вкусу. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Всего на конкурс было завялено 145 образцов воды и безалкогольной продукции от 48 компаний. Их оценивали на цвет, прозрачность, вкус и послевкусие, а газированные воды и напитки еще и на игристость. Лучших определяли в нескольких категориях: вода питьевая газированная и негазированная, вода минеральная газированная и негазированная, вода фруктовая газированная и негазированная. Липецкий завод вошел в число лучших в категории минеральная газированная вода. «В Липецкой области девять компаний занимаются производством минеральных вод. В 2023 году они выпустили 882 миллионов полулитров. Регион входит в топ-5 производителей этой продукции в стране», – рассказали в областном управлении сельского хозяйства.