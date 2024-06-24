Многодетная семья Толстых из Липецка выступила онлайн в X Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения, где поделилась своими впечатлениями от участия в проекте «Родители и дети: говорим о финансах». Подключение состоялось из конференц-зала регионального отделения Банка России.

Пленарное заседание конгресса прошло в очном формате на площадке Банка России. В его работе приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, волонтеры финансового просвещения. Участники заседания обсудили итоги работы Ассоциации и будущее финансового просвещения в России, а также представили проекты по финансовой грамотности для различных категорий граждан.

Проект «Родители и дети: говорим о финансах» – реализуется при поддержки Ассоциации развития финансовой грамотности. Его цель – сформировать компетенции родителей по воспитанию финансово грамотных детей, сообщила PR-специалист проекта Ольга Тагинцева. Участники – семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Свои финансовые знания повысила и семья Толстых, которая в рамках проекта приняла участие в серии интерактивных тематических занятий.

«Участие в проекте позволило нашей семье подробно узнать о том, откуда берутся деньги, как правильно вести семейный бюджет, почему важно соблюдать правила безопасности при использовании банковской карты. Полученные знания мы уже воплощаем на практике. Например, дети завели копилку и копят на мечту», – рассказала мама Нина Толстых.