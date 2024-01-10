Управление образования и науки Липецкой области стало лауреатом Всероссийского конкурса региональных моделей психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования. В первом этапе приняли участие 28 российских регионов. В финал прошли 10. Это исполнительные органы образования Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Свердловской, Ярославской областей, Пермского края, Республики Коми, Хабаровского края. Из их числа определены победители и лауреаты. Они получат призы, направленные на развитие и совершенствование психологической службы в системе образования Российской Федерации.

«Психологическая служба должна помогать в развитии личности учащихся и преодолении трудностей, связанных с обучением. Признание практик на федеральном уровне говорит о том, что у нас эта работа ведётся эффективно и отвечает вызовам времени», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основная цель конкурса – формирование единого пространства деятельности психологической службы в системе образования, популяризация положительного опыта и эффективных региональных моделей психологической службы в системе общего образования и среднего образования в субъектах РФ, сообщает управление образования и науки Липецкой области.