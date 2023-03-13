Виар-представления, фиджитал-спорт и соревнования по спортивному программированию будут включены в работу круглогодичного центра компетенций, создание которого на базе детского лагеря «Прометей» обсуждалось в Липецкой области. Идею организации центра поддержал губернатор Игорь Артамонов, который предложил для региона выбрать направление IT. «Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. И такие центры помогут им двигаться вперед», – отметил Игорь Артамонов.

Проект был проработан на стратегической сессии, он будет представлен на Всероссийский конкурс по созданию федеральных круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, который проводит Росмолодежь. Сейчас в России таких центров всего три. Это Мастерская управления «Сенеж» (управление), Академия творческих индустрий «Меганом» (креативные индустрии и творчество), Центр знаний «Машук» (образование и просвещение).

Чтобы сформировать проектные идеи центра, более 50 студентов IT-специальностей, обучающихся и педагогов организаций дополнительного образования по IT-направлениям, сотрудники профильных организаций собрались на площадке областного Центра молодежи. Будущие заявки разрабатывали в командах, а затем представили заместителю губернатора Липецкой области Анатолию Якутину. Площадкой для размещения центра был выбран «Прометей», где вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы «Регион для молодых», сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.

Молодые липчане считают, что растущая потребность в IT-специалистах формирует запрос на создание центра не только у молодежи, но и среди представителей более старшего поколения. Такой центр мог бы стать единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку. В качестве направлений работы выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт, управление IT-проектами.