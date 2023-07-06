Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», в котором могут принять участие и молодые жители Липецкой области, ежегодно проводит Генеральная прокуратура РФ. На этот раз он организован под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди 14-35 лет. Им предлагается подготовить работы на тему «Вместе против коррупции!», отразив в них идеи и представления о борьбе с коррупцией, а также роль и значение международного сотрудничества в этой сфере.

Прием работ продлится до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках Организации Объединенных Наций (русском, английском, арабском, испанском, китайском и французском). Традиционно подведение итогов конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.