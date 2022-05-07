Пять дней осталось до завершения приема работ на ХV Всероссийский фестиваль социальной рекламы «ВЫХОД», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Фестиваль призван мотивировать творческую молодежь к созданию работ на социально значимые темы и привлечь внимание общественности к острым социальным проблемам современного общества. Уже подано 325 заявок от школьников, студентов и творческой молодежи. Прием работ завершится 10 мая. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке.

«В Липецкой области много талантливой молодёжи, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Такие творческие конкурсы необходимы для поддержки молодых дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации искусства».

Конкурс традиционно включает номинации: наружная и печатная реклама, видеореклама, аудиореклама, PR-проект. Новые тематики 2022 года:

Любимый город (побуждение молодежи к бережному отношению к объектам городской среды, профилактика вандализма);

Жизнь без опасности (профилактики мошеннических действий);

Проблемы семьи и детей (проблемы разводов, невыплаты алиментов, неполных семей, брошенных детей, насилия в семье);

Безопасный водоем (соблюдение правил безопасности на водоемах);

На посту (ценность работы сотрудников правоохранительных и силовых ведомств, важность обеспечения безопасности в городе и поддержания охраны порядка);

Проблемы сохранения культурного наследия народов России.

Фестиваль проводится с 2008 года. За 15 лет в проекте приняли участие более 3000 авторов, в фонде фестиваля насчитывается более 15 000 работ. География фестиваля представлена такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Курск, Мичуринск, Тамбов, Воронеж, Елец, Тюмень, Пятигорск, Краснодар, Кисловодск, Ижевск, Нижневартовск, Благовещенск, Челябинск, Калуга, Брянск и другие. Идея фестиваля принадлежит студентам ЛГТУ, обучавшимся в 2008 году по специальности «Реклама». Организаторы фестиваля — кафедра культуры и отдел по связям с общественностью Липецкого государственного технического университета.