Липецкая молодежь может заявить о себе на всероссийском конкурсе плаката «Время смыслов»

Талантливая молодежь Липецкой области может заявить о себе на всероссийском конкурсе плакатного искусства «Время смыслов», который ищет новые идеи в сфере дизайна и визуальной коммуникации. Авторов могут использовать как классические приемы, так и современные цифровые инструменты, включая нейросети. Конкурс приглашает создавать не просто изображения, а смыслы — сильные визуальные высказывания на важные темы.

Участники могут выбрать формат самостоятельно: это может быть традиционный плакат с текстом и изображением или современная трактовка — лаконичная графика без слов или даже короткое видео. Для подростков в возрасте от 10 до 16 лет предусмотрена специальная конкурсная категория «Надежда России», где они могут побороться за собственные награды.

«Поддержка творческой молодежи — один из наших ключевых приоритетов. Всероссийский конкурс «Время смыслов» — это отличная возможность для талантливых липчан заявить о себе, продемонстрировать на федеральном уровне креативный потенциал Липецкой области. Уверен, что наш регион представит яркие, смелые работы, которые станут частью современного культурного диалога страны. Призываю молодежь активно участвовать и прославлять нашу землю своими победами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подать заявку и конкурсную работу необходимо до 28 февраля 2026 года через официальный сайт проекта. Это возможность для Липецкой области показать свои креативные силы и увидеть имена земляков среди победителей масштабного всероссийского проекта.