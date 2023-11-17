В Международный день студентов в Липецке подвели итоги молодежного конкурса финансовых комиксов «Финансовый микс». Он был впервые организован липецким отделением Банка России при поддержке областной научной библиотеки, Детской школы искусств № 4 им. М.А. Балакирева г. Липецка и городского еженедельника «Первый номер».

В конкурсе приняли участие более 50 жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет. Они подготовили творческие работы, в которых показали важность ведения личного финансового плана, удобство использования безналичных платежей, пользу карманных денег для детей и подростков, а также отразили другие важные вопросы из области финансов.

Первое место заняли София Пешкова (Добринский район) и липчанка Анастасия Семенова. Вторыми стали София Максименко (г. Усмань) и Екатерина Юрова из Липецка. Третье место поделили липчанки: творческий дуэт Александры Кононыхиной и Арины Тарасовой, а также Ольга Васина. Победители и призеры награждены дипломами и памятными сувенирами.

Кроме того, на портале «Открытый Липецк» состоялось голосование по определению обладателей Призов зрительских симпатий. Ими стали Иван Суслов (г. Елец) и Екатерина Юрова (г. Липецк).

«Участие в конкурсе позволило молодежи узнать полезную информацию о финансах, обратить внимание на собственные привычки и сформировать рациональное финансовое поведение. Надеемся, что «Финансовый микс» станет традиционным конкурсом», – подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.