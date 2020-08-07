Липецкая молодежь приглашается пройти стажировки в исполнительных органах госвласти

Жители Липецкой области могут принять участие во втором сезоне Всероссийского проекта «ProKадры». Он открывает юношам и девушкам из регионов двери в федеральные министерства и ведомства. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны молодые управленцы, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».
Проект реализует Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с Росмолодежью. Он способствует выявлению и продвижению талантливых молодых людей для работы в сфере государственной службы. «Уникальность этого проекта, что участники получают живой практический опыт работы на госслужбе, новые полезные знакомства, а также оттачивают необходимые профессиональные и деловые качества для работы в регионах на новом уровне» – рассказала председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина.
«Проект «ProКадры» – это платформа возможностей. На этой платформе мы находим талантливую молодежь из регионов России, отбираем, проводим для них образовательный курс, чтобы с необходимыми знаниями они отправились на стажировку в федеральные органы исполнительной власти. Прошлый год нам дал не только опыт проведения данного проекта, но и новый импульс для запуска его в этом году. 1 июля стартовала заявочная кампания на сайте прокадрыамп.рф, где можно подать заявку», – уточнил координатор проекта Александр Жаринов.
Всероссийский проект «ProКадры» будет состоять из прохождения участниками следующих этапов:
- заявочная кампания через официальный сайт прокадрыамп.рф (с 1 июля по 31 октября 2020 года), также в этот период участникам нужно выложить в социальных сетях мотивационный пост «#ЯидувProКадры», где необходимо раскрыть мотивацию и цель участия в проекте;
- отборочный этап: тестирование, мотивационный ролик, онлайн-интервью (с 1 по 30 ноября 2020);
- образовательная часть подготовки: вебинары и мастер классы «Основы государственной гражданской службы», «Эффективный госслужащий», «Навыки эффективной коммуникации» (с 1 по 27 декабря 2020 года);
- собеседования, по результатам которых участников будут принимать на стажировку (с 11 по 31 января 2021 года);
- прохождение стажировки и подведение итогов проекта (с 15 февраля до 31 марта 2021 года).