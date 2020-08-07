Липецкая молодежь приглашается пройти стажировки в исполнительных органах госвласти

Жители Липецкой области могут принять участие во втором сезоне Всероссийского проекта «ProKадры». Он открывает юношам и девушкам из регионов двери в федеральные министерства и ведомства. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны молодые управленцы, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Проект реализует Ассоциация молодежных правительств РФ совместно с Росмолодежью. Он способствует выявлению и продвижению талантливых молодых людей для работы в сфере государственной службы. «Уникальность этого проекта, что участники получают живой практический опыт работы на госслужбе, новые полезные знакомства, а также оттачивают необходимые профессиональные и деловые качества для работы в регионах на новом уровне» – рассказала председатель Ассоциации молодежных правительств России Дина Гайзатуллина.

«Проект «ProКадры» – это платформа возможностей. На этой платформе мы находим талантливую молодежь из регионов России, отбираем, проводим для них образовательный курс, чтобы с необходимыми знаниями они отправились на стажировку в федеральные органы исполнительной власти. Прошлый год нам дал не только опыт проведения данного проекта, но и новый импульс для запуска его в этом году. 1 июля стартовала заявочная кампания на сайте прокадрыамп.рф, где можно подать заявку», – уточнил координатор проекта Александр Жаринов.

Всероссийский проект «ProКадры» будет состоять из прохождения участниками следующих этапов: