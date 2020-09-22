Липецкая молодежь примет участие в проекте театра Толстого «Вы в небо ушли»

На экскурсии по Липецкому государственному академическому театру имени Л.Н. Толстого побывали иностранные студенты ЛГПУ и учащиеся Липецкого колледжа искусств. Они станут участниками Международного театрального проекта «Вы в небо ушли», посвященного героям-летчикам и 75-летию Великой Победы. Проект будет реализован 6-11 октября, он разработан сотрудниками театра по Всероссийской программе международных культурных центров (МКЦ) и финансово поддержан Министерством культуры и «Росконцертом».

Студенты узнали, что идея написания проекта возникла во время исследовательской работы, связанной с историей липецкого театра, который в этом сезоне отметит 100-летний юбилей. Выяснилось, что с театром связаны судьбы двух летчиков – Героев Советского Союза, именами которых названы улицы и школы Липецка. Это – Михаиал Водопьянов, он писал пьесы для липецкой сцены, и Сергей Литаврин, который до войны, до поступления в Борисоглебское авиационное училище работал актером липецкого театра.

Центральное событие проекта – премьера спектакля «Полк ДД» по пьесе Водопьянова. Он будет поставлен в формате творческой лаборатории с участием студентов, в том числе и иностранцев. Кроме того, участники узнают, что пьеса «Полк ДД» – автобиографичная, она написана на основе реальных событий из жизни летчика-героя Михаила Водопьянова. Таким образом, у студентов-иностранцев будет возможность познакомиться со страницами истории, связанной с воинской славой России.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Партнером проекта выступил Липецкий авиацентр. Предполагается, что действующие летчики станут участниками конференций, круглых столов и встреч с молодежью, во время которых расскажут о подвигах липецких авиаторов, об общих страницах связанной с Великой Отечественной войной истории липецкого края, липецкого театра и липецких авиаторов. В театре считают, что Международный театральный проект «Вы в небо ушли» будет содействовать реализации поставленных Президентом РФ задач по созданию качественно нового уровня взаимопонимания и сотрудничества нашего государства с мировым сообществом.