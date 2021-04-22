Инициативная молодежь Липецкой области, состоящая из активистов и членов молодежных движений региона, накануне провела патриотический флешмоб на липецком Городище. Веселые гуляния с традиционными для русской национальной культуры хороводами 21 апреля объединили в областном центре около 100 активистов.

Юноши и девушки веселились под русские фольклорные композиции в современной обработке с танцевальными мотивами. По словам организаторов, патриотическим флешмобом активисты хотели выразить свое желание сохранить народные традиции и обычаи через веселые гуляния и хороводы. Это стало позитивным и ярким событием, а также интересным для молодежи поводом объединиться, подчеркнули организаторы.