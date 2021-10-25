Встречи для липецкой молодежи в рамках федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проходят в областном центре. На днях очередным гостем стала блогер, активная тиктокерша Екатерина Приходько. Она известна в интернете как PRIKHAAA. В свои 16 лет Екатерина имеет более 3 миллионов подписчиков в TikTok.

Как сообщили в управлении молодежной политики региона, которое организует встречи, в эфире «Диалога на равных» Екатерина рассказала молодым липчанам свою историю успеха. Также были затронуты темы о том, как запустить свой TikTok и какие тренды сейчас популярны. Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» реализует Росмолодежь в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации. «Диалог на равных» на примере успешных и известных людей показывает студентам, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов часто делится со студентами своим личным опытом. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.