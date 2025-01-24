Образовательный марафон «Стоп дроп» проходит в Центре молодежной карьеры Липецка. Своими знаниями о кибербезопасности со студентами и старшеклассниками делятся специалисты регионального отделения Банка России. Участникам рассказывают, что такое дропперство, как заманивают в него мошенники, почему это опасный способ заработка. Молодежь активно задает вопросы и получает обратную связь от экспертов.

Познавательные лекции посетили уже больше 2 тысяч юных жителей региона. Марафон «Стоп дроп» продлится до середины 2025 года. Проект реализуется при поддержке Центра занятости населения Липецкой области.

«Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана. Чтобы наши жители не велись на их уловки, в Липецкой области проводится много мероприятий по основам финграмотности и кибергигиены. Эту работу среди граждан всех возрастов обязательно нужно продолжать, чтобы таких преступлений и их жертв было как можно меньше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.